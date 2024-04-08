«Известия»: банки Казахстана замедлили обработку переводов из России

Банки Казахстана замедлили обработку переводов из России из-за риска вторичных западных санкций. Об этом пишут «Известия».

С конца февраля сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель. Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев уточнил изданию, что проблемы возникают как с операциями в долларах, так и с транзакциями в национальных валютах. При этом некоторые банки вообще отказываются работать с российской стороной.

3 апреля банки Казахстана прекратили обслуживание российских карт системы «Мир» из-за опасений вторичных санкций США. Государственный регулятор объяснил, что не давал таких рекомендаций, а кредитные организации в стране сами принимают решения об участии в той или иной платежной системе, просчитывая потенциальные выгоды и риски.

Банки Киргизии также прекратили обслуживание карт «Мир». При этом в Нацбанке страны заверили, что возможность переводов между банками РФ и Киргизии сохранится и после отключения в республике российских карт.