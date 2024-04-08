Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:44, 8 апреля 2024Экономика

Банки Казахстана замедлили обработку переводов из России

«Известия»: банки Казахстана замедлили обработку переводов из России

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Банки Казахстана замедлили обработку переводов из России из-за риска вторичных западных санкций. Об этом пишут «Известия».

С конца февраля сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель. Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев уточнил изданию, что проблемы возникают как с операциями в долларах, так и с транзакциями в национальных валютах. При этом некоторые банки вообще отказываются работать с российской стороной.

3 апреля банки Казахстана прекратили обслуживание российских карт системы «Мир» из-за опасений вторичных санкций США. Государственный регулятор объяснил, что не давал таких рекомендаций, а кредитные организации в стране сами принимают решения об участии в той или иной платежной системе, просчитывая потенциальные выгоды и риски.

Банки Киргизии также прекратили обслуживание карт «Мир». При этом в Нацбанке страны заверили, что возможность переводов между банками РФ и Киргизии сохранится и после отключения в республике российских карт.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Террористы из «Крокуса» сдали своего куратора. Кто такой Сайфулло и что он обещал боевикам за расстрел мирных россиян?

      Лавров прибыл в Китай

      В Польше порассуждали об организаторах теракта в Крокусе

      В Египте заявили о прогрессе на переговорах по Газе

      В Польше заявили об изменивших ситуацию на поле боя на Украине российских бомбах

      Стало известно о разработке в России тяжелой огнеметной системы ТОС-3

      Власти Бразилии обвинили Илона Маска в угрозах

      Раскрыт простой способ сохранить отношения крепкими

      При пожаре на уникальном российском ледоколе погиб человек

      Порноактер раскрыл рекорд по числу съемок в один день

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше