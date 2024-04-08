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20:06, 8 апреля 2024Силовые структуры

Бизнесмену из «списка Титова» вынесли приговор по второму уголовному делу

Суд в Москве дал 7 лет колонии бизнесмену Дмитрию Зотову по делу о мошенничестве

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Никулинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении бизнесмена и бывшего генерального директора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, признанного виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, Зотов, работая в компании «ЖДА», похитил чужое имущество с использованием своего служебного положения. Его признали виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ и приговорили к семи годам колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности два года.

Известно, что это уже второй приговор в отношении Зотова, входившего в так называемый лондонский «список бизнес-омбудсмена Бориса Титова». В ноябре 2021 года тот же суд признал его виновным по другому эпизоду мошенничества и приговорил к семи годам лишения свободы. Примерно через полгода назначенное наказание смягчили до 5,5 года.

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      Олеся Мицкевич
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