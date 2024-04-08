Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:21, 8 апреля 2024Экономика

США указали на катастрофу при разрыве с Китаем для обеих стран

Глава Минфина США Йеллен заявила о катастрофических последствиях разрыва с КНР
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Разрыв отношений США и Китая не отвечают интересам обеих стран, более того, последствия такого решения будут катастрофическими для всех. Об этом во время визита в КНР заявила американский министр финансов Джанет Йеллен, сообщает РИА Новости.

Она указала, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином. Экономики обеих стран глубоко интегрированы — Китай, с одной стороны, поставляет в США товары, но с другой остается ключевым рынком для американских товаров и услуг. Кроме того, конкуренция компаний обеих стран способствует динамизму и инновациям в американской промышленности.

Йеллен во время пресс-конференции по итогам встреч с китайским руководством объяснила, что США пытаются диверсифицировать цепочку поставок, чтобы сохранить более широкие торговые и инвестиционные отношения. Однако это не означает отказа от Китая.

Визит главы Минфина США в Китай проходит с 4 по 9 апреля. К настоящему времени Йеллен провела переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, главой Минфина Китая Лань Фоанем.

Ранее СМИ выяснили, что во время общения с китайскими чиновниками Йеллен обвинила КНР в перепроизводстве товаров и объяснила, что торговым партнерам Пекина придется защищаться от такой политики. В результате Китай столкнется с невозможностью реализовать товар, что вкупе со слабостью внутреннего спроса приведет к кризису.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала преступников, помогавших телефонным мошенникам с Украины. Они похитили у россиян миллиарды рублей

      В России таксист-мигрант назвал женщину «русской тварью» и отказался ее везти

      Советник Трампа опроверг план по окончанию конфликта на Украине

      Песков заявил о встрече Путина и Эрдогана в обозримой перспективе

      Путин заслушал доклады по ситуации с паводками

      Глава Оренбурга заявил об ухудшении ситуации с паводком

      Индии спрогнозировали статус самой быстрорастущей экономики

      Кожа женщины покрылась тысячами опухолей из-за редкого заболевания

      Нетаньяху предрекли уход в случае отказа от военной операции

      Тренер назвал Месси одержимым гномом с лицом дьявола

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше