Microsoft запретила изменять Windows 11

Microsoft начала блокировать приложения для настройки Windows 11

Компания Microsoft запретила использовать вместе с Windows 11 некоторые программы для настройки интерфейса и функций ОС. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты объяснили, что многих пользователей не устраивает интерфейс Windows 11 и они меняют его с помощью сторонних программ — как правило, возвращающих внешний облик Windows 10. Специалисты заметили, что в обновлении Windows 11 24H2 несколько таких программ перестали работать.

В первую очередь неполадки коснулись StartAllBack — программы, которая позволяет гибко менять панель задач и меню «Пуск». Также в обновлении начались проблемы с популярной утилитой ExplorerPatcher от Valinet, которая также перестала запускаться. При попытке запуска возникает ошибка «Это приложение невозможно открыть, поскольку оно вызывает проблемы с безопасностью или производительностью в Windows».

Специалисты рассказали, что запрет можно обойти, если изменить название исполняемого файла приложения. При этом они не смогли однозначно подтвердить, что запрет связан с тем, что Microsoft категорически против подобного ПО.

В начале апреля пользователи актуальной версии ОС от Microsoft попросили добавить в операционную систему уведомление перевода с зимнего времени на летнее из Windows 7. По словам авторов издания MSPoweruser, из-за отсутствие подобной опции пользователи начали путаться.