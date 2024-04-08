Microsoft усложнила замену браузера в Windows

Bleeping Computer: в Windows усложнили процедуру замены браузера

Компания Microsoft усложнила процедуры замены браузера по умолчанию в Windows. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Браузером по умолчанию в системах Windows является Edge. Журналисты отметили, что Microsoft старается ограничить возможность его замены на другое ПО. В новых версиях Windows 10 и 11 инженеры компании усложнили замену встроенного браузера на сторонний через расширенные настройки системы.

Первым на это обратил внимание программист и создатель программ для настройки Windows SetUserFTA и SetDefaultBrowser Кристоф Колбич. По его словам, способ смены браузера командой через реестр перестал работать. При попытке ввести изменения в реестр Windows ОС выдает ошибку.

Специалисты отметили, что пользователи могут по прежнему менять программу для открытия веб-страниц в Windows через настройки системы. Однако даже при установке стороннего браузера операционная система может открывать некоторые ссылки в Microsoft Edge.

В начале апреля Корпорация Microsoft объявила корпоративным пользователям стоимость платных обновлений для Windows 10. С октября 2025 года — после окончания поддержки ОС — пользователи будут платить за лицензию 61 доллар в год, причем эта сумма будет удваиваться ежегодно.