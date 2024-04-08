ФСБ сообщил о разминировании ВСУ границы для террористов из «Крокуса»

ФСБ: ВСУ разминировали границу для бежавших из «Крокуса» террористов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разминировали границу для совершивших нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» террористов. Об этом свидетельствуют записи допроса обвиняемых, опубликованные Первым каналом.

На видео подозреваемые утверждают, что получали указания от некоего Сайфулло. Он же велел им после совершения теракта направляться на Украину, где их должны были переправить через брешь в минном поле на российско-украинской границе. Террористы признались, что им обещали миллион рублей после переезда на Украину. По данным ФСБ, украинские военные и офицеры спецподразделений разминировали свою часть границы.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что считает абсурдными заявления о причастности Киева к случившемуся. По его утверждению, у Москвы нет доказательств причастности Украины к теракту.

В свою очередь, Следственный комитет РФ связал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.