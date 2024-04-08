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21:28, 8 апреля 2024Мир

Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по ЗАЭС

Генсек ООН Гутерриш разделяет обеспокоенность МАГАТЭ из-за ударов по ЗАЭС
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

«Генеральный секретарь ООН разделяет обеспокоенность, выраженную генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу ударов БПЛА по территории Запорожской АЭС», — подчеркнул Дюжаррик.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал обстрел Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины. По его словам, подобные действия имеют очень плохие последствия, но Киевский режим, несмотря на это, «продолжает свою террористическую активность».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке ЗАЭС в результате атаки дронов.

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      Марина Совина
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