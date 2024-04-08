Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по ЗАЭС

Генсек ООН Гутерриш разделяет обеспокоенность МАГАТЭ из-за ударов по ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

«Генеральный секретарь ООН разделяет обеспокоенность, выраженную генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу ударов БПЛА по территории Запорожской АЭС», — подчеркнул Дюжаррик.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал обстрел Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины. По его словам, подобные действия имеют очень плохие последствия, но Киевский режим, несмотря на это, «продолжает свою террористическую активность».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке ЗАЭС в результате атаки дронов.