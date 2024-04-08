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20:03, 8 апреля 2024Мир

Германия заключит многомиллиардные контракты на новые корабли и бронетехнику

Bloomberg: ФРГ заключит контракты на 7 млрд евро на новые корабли и бронетехнику

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия заключит многомиллионные контракты на новые корабли и бронетехнику. О планах ФРГ закупить новую технику сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, правящая коалиция Германии проведет масштабную модернизацию вооруженных сил страны, потратив до семи миллиардов евро на два фрегата Военно-морских сил (ВМС) и сотни бронетранспортеров.

Немецкое правительство купит два фрегата F126 примерно за три миллиарда евро, в результате чего общее количество таких кораблей на вооружении армии достигнет шести.

Кроме того, Германия закажет 900 бронетранспортеров Fuchs производства немецкого оборонного концерна Rheinmetall на сумму до четырех миллиардов евро.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Германия представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны. Отмечается, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус подписал приказ о реорганизации бундесвера «сверху донизу». Он рассчитывает улучшить готовность вооруженных сил ФРГ к войне.

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      Семен Александров
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