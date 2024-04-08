Гражданам одной страны раздадут деньги в цифровой валюте

Власти страны выдадут гражданам Таиланда по $270 в цифровой валюте

Власти Таиланда, стремящиеся ускорить экономическое развитие страны, ради роста внутреннего потребления раздадут в четвертом квартале 2024 года гражданам старше 16 лет по 10 тысяч батов (270 долларов) в национальной цифровой валюте, рассказал Reuters премьер-министр Таиланда Сретта Тависин, не уточнив источники финансирования инициативы, на которую потребуется 13,67 миллиарда долларов.

Средства можно будет потратить в радиусе четыре километров от своего дома в течение полугода с момента получения. Выдавать их планируется через специальное приложение, которое надо будет установить пользователям смартфонов, а также по личному коду, предоставляемому владельцам национального удостоверения личности, писали СМИ.

Глава правительства страны в юго-восточной Азии заявил, что ожидает «увидеть некоторые результаты» такой меры уже в начале следующего года. В то же время критикующие его эксперты называют план безответственным с финансовой точки зрения. Восстановление экономики Таиланда требует решения структурных проблем, цитирует их агентство.

Ранее в Зимбабве на фоне гиперинфляции и падения доверия к местному доллару решили заменить его золотом, которое станет новой расчетной единицей в стране. Объявивший о нововведениях глава местного ЦБ пообещал, что новый курс составит 13,5 зимбабвийского золота за один доллар США.