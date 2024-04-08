Губернатор Смоленской области высказался о восстановлении моста в Вязьме

Губернатор Анохин: мост в Вязьме нет смысла восстанавливать, нужен новый проект

Губернатор Смоленской области Василий Анохин высказался о восстановлении обрушившегося моста в Вязьме. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По его словам, восстанавливать мост не имеет смысла. «Завтра определяем цену восстановительных работ, приступим к демонтажу. По сути нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла», — подчеркнул Анохин.

Ранее стало известно, что в Вязьме рухнул путепровод в тот момент, когда по нему ехали машины. Пролеты обрушились прямо на железную дорогу. Уточняется, что построенный в 1980 году Панинский путепровод местные жители просили отремонтировать много лет. Прокурор Смоленской области Сергей Карапетян взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с обрушением путепровода.