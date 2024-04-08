После обрушения моста в Вязьме возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено после обрушения моста в Вязьме

Прокурор Смоленской области Сергей Карапетян взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с обрушением путепровода в Вязьме. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Уточняется, что дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность)». По информации пресс-службы регионального управления Следственного комитета России, о ходе расследования доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.

Ранее стало известно, что в Вязьме рухнул путепровод в тот момент, когда по нему ехали машины. Пролеты обрушились прямо на железную дорогу. В результате обрушения моста пострадали шесть человек, один из них погиб. Уточнялось, что построенный в 1980 году Панинский путепровод местные жители просили отремонтировать много лет.