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14:44, 8 апреля 2024Экономика

Литва нашла запчасти для разрушенных украинских ТЭЦ

Украинский министр Галущенко заявил о готовности Литвы отдать детали для ТЭЦ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Matasg / Wikimedia

Литовские власти готовы разобрать на запчасти закрытые тепловые электростанции (ТЭЦ) советского производства и передать детали от них Украине, чтобы страна смогла отремонтировать разрушенные в результате ударов ракет и дронов ТЭЦ. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По его словам, такое предложение во время переговоров высказал его литовский коллега. Галущенко добавил, что в настоящее время ведомства прорабатывают вопрос.

До этого он отмечал, что даже утрата всей генерации ТЭЦ не приведет к блэкауту в стране, потому что более половины всей электроэнергии производят атомные станции.

Ранее Галущенко указал, что нынешние российские удары по энергетике, несмотря на более короткий период, нанесли больший ущерб, чем годом ранее, из-за изменения характера целей. Восстановление разрушенного зимой 2022-2023 годов заняло у Украины около года.

Перейти к экспорту электроэнергии ей удалось в начале 2024 года. Для получения большей энергетической независимости Киев запланировал строительство четырех новых энергоблоков Хмельницкой АЭС летом или осенью этого года.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала, что республика закупит для Вооруженных сил Украины (ВСУ) три тысячи дронов. Также Вильнюс примет участие в спецпрограмме реабилитации украинских военных, предусматривающей развитие инфраструктуры и услуг во Львовской, Днепропетровской и Житомирской областях Украины.

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      Платон Щукин
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