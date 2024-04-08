Из-за желания вооружить Киев ВПК Европы впал в зависимость от китайского хлопка

FT: стремление вооружить Украину увеличило зависимость ВПК Европы от Китая

Стремление стран Европы вооружить Украину увеличило зависимость их военно-промышленных комплексов (ВПК) от поставок хлопка из Китая. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на руководителей крупных оборонных предприятий.

«Существует риск [того, что Китай может отказать в предоставлении хлопка по геополитическим причинам]. И именно поэтому мы покупаем его в максимальных объемах для пополнения запасов», — приводит издание слова главы немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Паппергер уточнил, что европейские страны получают от Китая более 70 процентов хлопкового пуха, необходимого для производства нитроцеллюлозного пороха. Он добавил, что «Европе необходимо избавиться от подобной зависимости» в долгосрочной перспективе.

В крупном шведском оборонном концерне Saab также сообщили, что зависимость от Китая в этой сфере угрожает Европе, так как на фоне украинского конфликта европейские ВПК «наращивают мощности и производство».

В конце марта стало известно о нехватке мощностей и доступной электроэнергии у Европы для производства вооружений.

