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10:26, 8 апреля 2024Мир

Израиль сообщил об уничтожении высокопоставленного командира «Хезболлы»

ЦАХАЛ заявил об уничтожении командующего элитным подразделением «Хезболлы»

Кадр: IDF / AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила об уничтожении высокопоставленного командира из элитного подразделения «Радван» ливанской группировки «Хезболла».

«Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар и ликвидировали Али Ахмеда Хассина, командующего силами "Радван" террористической организации "Хезболла" в районе Хаджир», — заявили в ЦАХАЛ.

Согласно сообщению, военный «Хезболлы» планировал и проводил «теракты против мирных жителей на севере Израиля» и имел звание, соответствующее званию командира бригады.

В середине февраля ЦАХАЛ также сообщал об уничтожении старшего командира, его заместителя и бойца «Хезболлы» из подразделения «Радван».

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      Елизавета Мытарева
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