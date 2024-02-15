Израиль заявил об уничтожении старшего командира «Хезболлы»

Reuters: Израиль уничтожил высокопоставленных боевиков «Хезболлы» в Ливане

Израиль уничтожил высокопоставленных боевиков «Хезболлы» в Ливане. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Reuters.

«В результате авиаудара Израиля по ливанскому городу Набатия в среду вечером были убиты старший командир элитного подразделения "Хезболлы" "Радван", его заместитель и третий боец [отряда]», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, ЦАХАЛ уничтожил Али Мухаммада Альдбаса и Ибрагима Исса. Уточняется, что Альдбас участвовал в организации взрыва дороги на севере Израиля в марте 2023 года, а с октября он участвовал в боях на границе с Израилем.

Ранее стало известно о ликвидации лидера поддерживаемой Ираном группировки шиитских боевиков «Катаиб Хезболла» в результате удара США по Ираку. По информации американских военных, данная группировка ответственна за планирование и участие в нападениях на силы США в ближневосточном регионе.