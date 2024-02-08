Лидер поддерживаемой Ираном группировки был ликвидирован ударом США по Ираку

Reuters: командир «Катаиб Хезболла» ликвидирован в результате удара США по Ираку

В результате удара США по Ираку ликвидирован лидер поддерживаемой Ираном группировки шиитских боевиков «Катаиб Хезболла». Об этом информирует Reuters со ссылкой на американское военное командование.

«В 21:30 7 февраля силы Центрального командования США нанесли односторонний удар по Ираку в ответ на атаки на американских военнослужащих, в результате чего был ликвидирован командир группировки "Катаиб Хезболла", ответственный за непосредственное планирование и участие в нападениях на силы США в регионе», — утверждает Командование на своей странице в социальной сети X.

В начале февраля США нанесли удары по территории Сирии и Ирака в качестве ответной меры на ликвидацию троих американских военных в Иордании.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена планирует дальнейшие удары по странам Ближнего Востока.