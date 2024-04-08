Канцлер Австрии признал несогласие многих стран с позицией Запада по Украине

Канцлер Австрии Нехаммер: многие страны не разделяют позиции Запада по Украине

Многие страны не разделяют позиции Запада по Украине. Несогласие других государств с политикой западных стран по украинскому вопросу признал канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью изданию Le Grand Continent.

«С 2022-го мы разрабатывали свой ответ на действия России изолированно, словно в закрытом сосуде Запада. Мы быстро пришли к единогласию в том, как нужно поддерживать Украину и как прекратить конфликт», — сказал он.

Однако большая часть мира, по словам австрийского политика, и особенно страны БРИКС, не разделяет анализ западных стран и не понимает их позицию.

При этом ранее Нехаммер не согласился со всеми высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона насчет украинского конфликта. Он уточнил, что считает необходимым следовать принципу предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации.