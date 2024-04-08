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16:03, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

Медведев опубликовал и удалил сообщение в Telegram-канале

Медведев опубликовал и удалил сообщение о поездке под Владимир в Telegram-канале
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост о поездке под Владимир, где он проинспектировал укомплектование Объединенной группировки войск контрактными военнослужащими. Сообщение позже было удалено.

«В рамках проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединенной группировки войск посетил Владимирскую область вместе с представителями правоохранительных органов и специальных служб», — говорилось в посте. В той же публикации политик также сообщил, что контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена.

Ранее Медведев заявил, что истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье — это официальные лица Украины. По его словам, организаторы пока «прячутся в тени ИГ» (группировка «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

До этого зампредседатель Совбеза призвал «крошить» причастных к трагедии в Подмосковье украинцев. Он подчеркнул, что даже при достаточной доказательной базе причастности Украины к теракту Запад не будет судить их.

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      Олег Давыдов
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