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07:31, 8 апреля 2024Мир

МИД раскритиковал «протаскивание» Косово в Совет Европы

МИД РФ: протаскивание Косово в Совет Европы указывает на деградацию организации

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

В Министерстве иностранных дел России раскритиковали «протаскивание» Косово в Совет Европы. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили РИА Новости, что 27 марта комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии поддержала проект «уставного заключения» на заявку Косово на вступление в организацию. Согласно регламенту, данный документ рассмотрят во время пленарной сессии Ассамблеи.

«Приштина сделала очередной, но не последний шаг к членству в Совете Европы. Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы – еще одно свидетельство деградации Совета», — подчеркнули в МИД.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объяснил свое высказывание о том, что государство стоит перед самыми сложными вызовами. Он объяснил, что речь идет о принятии в ООН резолюции о геноциде мусульман в Сребренице 1995 года, а также о вероятности приема Косово в Совет Европы.

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      Маргарита Пименова
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