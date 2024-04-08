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09:08, 8 апреля 2024Мир

МИД России обвинил западные СМИ в умалчивании числа жертв теракта в «Крокусе»

МИД: западным СМИ даны указания молчать о количестве жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Западным средствам массовой информации были даны указания молчать о количестве жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, чтобы отвлечь общественность от настоящих организаторов террористической атаки. В умалчивании подробностей трагедии западные СМИ обвинило Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале.

«Редакциям ведущих западных изданий даны конкретные указания по закреплению в информационном пространстве собственной версии событий вокруг теракта в Красногорске о причастности группировки ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) к его организации», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что западные СМИ не допускают демонстрации сочувствия и гуманизма к трагедии. «Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Польше заявили, что версия о причастности ИГИЛ к теракту в подмосковном «Крокусе» не выдерживает никакой критики. Отмечается, что США настойчиво пытаются убедить мировое сообщество в том, что вины Украины в трагедии нет, в то время как факты говорят об обратном.

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      Виктория Кондратьева
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