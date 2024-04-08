Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 8 апреля 2024Россия

Минобороны России начало помогать жителям затапливаемой Оренбургской области

Минобороны России сообщило о помощи жителям затапливаемой Оренбургской области

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минобороны России начало оказывать помощь жителям Оренбургской области в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет «Интерфакс».

По их данным, для оказания помощи в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

«Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орск, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Оренбургской области из-за паводков ввели режим ЧС федерального характера. 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Старый город стало затапливать водой. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопило тысячи домов и участков. Владимир Путин поручил создать специальную правительственную комиссию для решения ситуации с подтоплениями.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала преступников, помогавших телефонным мошенникам с Украины. Они похитили у россиян миллиарды рублей

      Глава Оренбурга заявил об ухудшении ситуации с паводком

      Индии спрогнозировали статус самой быстрорастущей экономики

      Кожа женщины покрылась тысячами опухолей из-за редкого заболевания

      Нетаньяху предрекли уход в случае отказа от военной операции

      Тренер назвал Месси одержимым гномом с лицом дьявола

      Глава Гагаузии рассказала о возможной агрессии Молдавии

      Песков заявил об отсутствии новизны в планах Японии вступить в союз с США

      Россияне назвали главные сложности в ремонте

      Москвичи передумали пересаживаться на самокаты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше