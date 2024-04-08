Минобороны России начало помогать жителям затапливаемой Оренбургской области

Минобороны России сообщило о помощи жителям затапливаемой Оренбургской области

Минобороны России начало оказывать помощь жителям Оренбургской области в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет «Интерфакс».

По их данным, для оказания помощи в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

«Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орск, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Оренбургской области из-за паводков ввели режим ЧС федерального характера. 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Старый город стало затапливать водой. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопило тысячи домов и участков. Владимир Путин поручил создать специальную правительственную комиссию для решения ситуации с подтоплениями.