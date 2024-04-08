Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:20, 8 апреля 2024Культура

Моргенштерн решил помочь жителям Орска

Моргенштерн передаст гуманитарную помощь жителям Орска, пострадавшим от паводка

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) решил помочь жителям оренбургского Орска, чьи дома были затоплены из-за прорыва дамбы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Исполнитель пообещал передать гуманитарную помощь. По его словам, ее уже начали закупать. «Скоро отправим фуру. Следим за ситуацией», — написал рэпер.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщили, что в зоне затопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. В общей сложности эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей.

Грунтовую дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Террористы из «Крокуса» сдали своего куратора. Кто такой Сайфулло и что он обещал боевикам за расстрел мирных россиян?

      Солдаты ВСУ начали искать боеприпасы в болотах

      Порноактер раскрыл рекорд по числу съемок в один день

      В МАГАТЭ подтвердили повреждения на одном из энергоблоков ЗАЭС

      В европейской стране заявили о полном отсутствии диалога с Россией

      В Кривом Роге прозвучал взрыв

      Моргенштерн решил помочь жителям Орска

      Медведев обвинил лидеров четырех стран в соучастии в теракте в «Крокусе»

      Напавшие на «Крокус» террористы раскрыли план побега

      Учительница пригласила к себе домой 11-летнего школьника и занялась с ним сексом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше