Москвичи передумали пересаживаться на самокаты

В Москве стало меньше людей, готовых ездить на работу на самокатах

В 2024 году в Москве стало меньше людей, готовых ездить на работу на самокатах и велосипедах, чем в 2023 году. О том, что жители столицы передумали пересаживаться на такой транспорт, говорится в исследовании SuperJob.

Против поездок на работу на велосипеде высказались 65 процентов респондентов, а против поездок на самокатах или электросамокатах — 75 процентов. При этом в прошлом году против проголосовали только 50 и 62 процента соответственно. В то же время количество уже добирающихся до работы на велосипедах осталось прежним — 3 процента, а самокаты стали популярнее — 3 процентов в 2024 году против 2 процентов в 2023-м.

Похожая ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге. 54 процента респондентов из Северной столицы заявили, что не готовы ездить на работу на велосипедах (против 47 в 2023 году), 73 процента — на самокатах (против 68 процентов в 2023-м). В то же время оба вида транспорта стали популярнее на практике. Сейчас 6 процентов петербуржцев ездят на работу на велосипедах, против 5 процентов в 2023-м, и 4 процента — на самокатах, против 3 процентов в прошлом году.

Ранее стало известно, что в России выросло число граждан, которые поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов, в том числе для лиц младше 18 лет.