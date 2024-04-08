МВД обратилось к водителям после нападения на двух полицейских в Подмосковье

МВД просит записи с регистраторов после нападения на силовиков в Подмосковье

После нападения на полицейских в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов попросили водителей прислать записи с видеорегистраторов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики уточнили, что обращаются к тем, кто находился на участке дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении 7 апреля с 14:39 по 15:30 по московскому времени. При наличии таких записей Волк попросила обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России «Щелковское» 8-496-566-97-03 или 112.

Неизвестные напали на полицейских в воскресенье, 7 апреля. Как уточнили в ведомстве, сотрудники находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркодилера.

По подозрению в преступлении был задержан мужчина, сейчас он находится в отделе полиции.