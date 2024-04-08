Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье не признал вину

Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье заявил, что невиновен

Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье отказался признать вину. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Мужчина утверждает, что был дома у своей девушки, когда происходила стрельба. Он также заявил, что в последний раз садился на мотоцикл 2 апреля.

Ранее россиянина задержали в Тверской области. Сейчас он находится в отделе полиции.

Ранее полиция перекрыла съезды с трассы М-10 на М-11 в Московской области из-за введенного в регионе плана «Сирена». Сообщалось, что преступник пытается уехать на мотоцикле в сторону Санкт-Петербурга.

В воскресенье 7 апреля неизвестные напали на полицейских в Подмосковье, одного из них спасти не удалось. Как сообщили в МВД, силовики находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркодилера.