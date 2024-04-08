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09:34, 8 апреля 2024Силовые структуры

МВД опровергло задержание подозреваемого в нападении на силовиков в Подмосковье

В МВД рассказали о продолжающемся поиске мотоциклиста за стрельбу по полицейским

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиск подозреваемого в стрельбе по полицейским в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его данным, МВД опровергло факт задержания подозреваемого по имени Филипп Ж. в Тверской области. Сейчас ведомство разыскивает черный мотоцикл Honda, на котором мотоциклист скрылся с места преступления.

Ранее МВД обратилось к водителям, которые находились на участке дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении 7 апреля с 14:39 по 15:30 по московскому времени, с просьбой прислать записи с видеорегистраторов.

Нападение на полицейских произошло в воскресенье, 7 апреля. Силовики находились при исполнении служебных обязанностей.

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      Олеся Мицкевич
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