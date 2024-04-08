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10:48, 8 апреля 2024Силовые структуры

Попавшие под пули наркодилера в Подмосковье полицейские вели за ним слежку

Полицейские, расстрелянные наркодилером в Подмосковье, были безоружны
Начало событий в новости МВД опровергло задержание подозреваемого в нападении на силовиков в Подмосковье

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Полицейские вели слежку за наркодилером в гражданской одежде и без оружия, позже их без сознания и с огнестрельными ранениями нашел житель Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Нашедший силовиков мужчина вызвал скорую помощь. К прибытию медиков старший прапорщик уже не подавал признаков жизни, его напарника — лейтенанта в состоянии комы увезли в больницу.

Ранее 8 апреля МВД выступило с опровержением задержания подозреваемого, под пули которого попали сотрудники правоохранительных органов. Поиск стрелка, скрывшегося на черном мотоцикле Honda, продолжается.

У водителей, которые находились на участке дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении 7 апреля с 14:39 по 15:30 по московскому времени, МВД запросило записи с видеорегистраторов.

Нападение на полицейских произошло в воскресенье, 7 апреля. Силовики находились при исполнении служебных обязанностей.

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      Любовь Ширижик
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