Заподозренный в нападении на полицейских россиянин предоставил алиби

Заподозренный в расстреле полицейских в Подмосковье мужчина предоставил алиби

Байкер, которого задержали в Твери по подозрению в стрельбе в полицейских в Подмосковье, оказался непричастен к преступлению. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина ездит на черном мотоцикле Honda, очень похожем на тот, на котором скрылся стрелок. Задержанного всю ночь допрашивали сотрудники правоохранительных органов, однако он смог предоставить алиби. Правоохранители выяснили, что мужчина в день нападения на мотоцикл не садился и был весь вечер в гостях.

Силовики продолжают искать подозреваемого. Сообщалось, что преступник пытался уехать на мотоцикле в сторону Санкт-Петербурга. МВД обратилось к водителям, которые находились на участке дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении 7 апреля с 14:39 по 15:30 по московскому времени, с просьбой прислать записи с видеорегистраторов.

Нападение на полицейских произошло в воскресенье, 7 апреля. Силовики вели слежку за наркодилером в гражданской одежде и без оружия, позже их без сознания и с огнестрельными ранениями нашел житель Подмосковья. Он вызвал скорую помощь. К прибытию медиков старший прапорщик уже не подавал признаков жизни, его напарника — лейтенанта — в состоянии комы доставили в больницу.