На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks. Они вывозили командиров с «Азовстали»

На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks на Ми-8

На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks вместе с ее командиром с позывным Петрович. В рядах армии Украины экипаж прославился после полетов в Мариуполь в марте 2022 года.

На данный момент точно еще не известно, где и при каких обстоятельствах это произошло. В то же время Telegram-канал «Шепот фронта» пишет, что группу вертолетчиков разбили в марте.

Вертолетчики рассказывали о своих миссиях, в том числе в Киеве

Mad Ducks — вертолетчики, летавшие на Ми-8. В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) экипаж прославился после полетов в Мариуполь в марте 2022 года. В тот момент он был задействован в вывозе командиров, иностранных советников и секретных данных с завода «Азовсталь». В этой операции приняли участие четыре украинских вертолета, два из которых были сбиты.

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В 2023 году трое мужчин из экипажа вертолета Ми-8 дали интервью немецкому изданию Bild. В нем они рассказали о своих боевых миссиях и способах противостоять Российской армии.

Я не могу раскрыть слишком много, но важная победа обязательно скоро придет. Надеюсь, через год мы сможем говорить об этом так же, как сейчас пилот Mad Ducks в интервью Bild

В частности, пилоты Mad Ducks рассказали об обороне Киева. По их словам, они проводили несколько миссий. В основном в зоне СВО они атаковали небронированные грузовики, которые перевозили запасы топлива и боеприпасов. Иногда под удар попадали боевые машины пехоты (БМП) и бронированные транспортеры (БТР). Кроме того, они должны были эвакуировать раненых.

«Мы хорошо планировали задачи, летали по маршрутам, которые не ожидали российские войска, и в основном во время движения колонны, чтобы нас не услышали», — делился воспоминаниями один из пилотов.

Bild также отмечало, что у украинских летчиков было преимущество: их Ми-8 практически идентичны российским моделям, поэтому их было трудно отличить с земли.

В ВСУ пожаловались на уязвимость вертолетов перед российской авиацией

Другие вертолетчики ВСУ в конце 2023 году дали интервью французскому изданию Monde, в котором заявили, что украинские вертолеты Ми-8 оказались уязвимы перед ударами российской авиации. По словам пилотов, авиация атакует их ракетами Р-37 с расстояния 150 километров, оставаясь вне зоны досягаемости противовоздушной обороны. Чтобы поразить цель, им требуется менее одной минуты.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Кроме того, украинские пилоты пожаловались, что российские истребители постоянно патрулируют воздушное пространство. Они утверждали, что угроза от истребителей превышает угрозу от средств противовоздушной обороны. Вертолетчики также отметили, что даже если Запад начнет поставки своих вертолетов Apache, то это «ничего существенным образом не изменит на фронте».