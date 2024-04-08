На Украине рассказали о состоянии электростанций

FT: несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены

Украинские чиновники рассказали Financial Times (FT), что несколько электростанций в республике были почти полностью уничтожены. По их словам, нынешний ущерб хуже, чем нанесенный в зимний период 2022-2023 годов.

«Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области (...), были почти полностью разрушены», — сообщили чиновники о состоянии электроподстанций в республике.

Ранее глава компании ДТЭК Максим Тимченко признал, что крупнейшая энергетическая компания республики сможет восстановить урон объектам критической инфраструктуры только с помощью зарубежных поставок. Он подчеркнул, что для устранения повреждений украинская компания использовала почти все свое резервное оборудование, что влияет на сроки восстановления.

Также Тимченко рассказал об ослаблении украинской ПВО за несколько месяцев. По его словам, страна прикладывает много усилий для восстановления поврежденных объектов, но они могут быть разрушены снова всего одной атакой ВС России.