На Украине создали новую преграду для уклонистов

«Политика Страны»: на границе Украины и Румынии установили колючую проволоку

На границе Украины с Румынией появилось ограждение с колючей проволокой. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Конструкцию установили вдоль реки Тисы, которую часто пытаются переплыть уклонисты. Такие меры приняли, чтобы помешать мужчинам, желающим сбежать от мобилизации за рубеж.

Попасть в Румынию уклонисты регулярно пытаются не только через Тису. Так, ранее стало известно о жителе Николаева, который преодолел на велосипеде более 750 километров. Сотрудники погранслужбы задержали его на подъезде к границе. Украинец был привлечен к административной ответственности.

В конце марта на Украине ввели запрет на приближение к границе с Молдавией в Винницкой области. Ограничения затронули мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, но не коснулись местных жителей, проезжающих транзитом граждан и студентов колледжей и вузов, расположенных в приграничных районах.