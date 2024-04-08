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23:51, 8 апреля 2024Мир

На Западе захотели разделить армии Украины и России для «заморозки» конфликта

Офицер ВСУ Алымов: Запад разделит армии РФ и Украины для «заморозки» конфликта

Фото: RFE/RL/Serhii Nuzhnenko / Reuters

На Западе обсуждают возможность отправить инструкторов в составе контингента, который разделит армии России и Украины (Вооруженные силы республики — ВСУ) для «заморозки» конфликта. Об этом сообщил офицер ВСУ Сергей Алымов, ссылаясь на информацию от украинских военных, проходящих подготовку в западных странах, передает издание «Страна» в Telegram.

По словам военнослужащего, иностранные военные инструкторы готовы поехать на Украину и выполнить миссию по разделению армий за гонорар в десять тысяч евро в месяц.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что польские войска уже фактически находятся на Украине из-за огромного количества польских наемников в рядах украинской армии. «У них самое большое количество наемников, воюющих на стороне Украины», — добавил аналитик.

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      Александра Синицына
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