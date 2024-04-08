Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
2:0
Завершен
Кэмерон Норри
Монте-Карло
Оренбург
3:0
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Трактор
0:3
Завершен
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
Удинезе
0:0
1-й тайм
live
Интер М
Италия - Серия А|31-й тур
Автомобилист
Завтра
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
21:13, 8 апреля 2024Спорт

Названа возможная замена главного тренера «Спартака»

«Чемпионат»: в случае увольнения Абаскаля «Спартак» назначит тренером Янсена
Паскаль Янсен

Паскаль Янсен. Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

«Чемпионат» назвал возможную замену главного тренера «Спартака».

По информации источника, в случае увольнения Гильермо Абаскаля красно-белые назначат на должность Паскаля Янсена. Последним местом работы 51-летнего нидерландского специалиста был «АЗ».

7 апреля журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» уже приняло решение об увольнении Абаскаля. Отмечалось, что испанец покинет клуб на этой неделе независимо от результата дерби с «Динамо» (2:1).

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 23 туров текущего первенства страны клуб находится на шестой позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Сложился как карточный домик». Мост с машинами рухнул на железную дорогу в Смоленской области

      Путин передал Росимуществу активы «АгроТерры»

      «Самая сексуальная юристка в мире» спустила джинсы перед камерой

      Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по ЗАЭС

      В США предостерегли Иран от атак на американские силы на Ближнем Востоке

      Жилой дом в Донецке оказался разрушен из-за обстрела ВСУ

      «Росатом» потребовал от финской энергокомпании три миллиарда евро

      В России оценили реакцию Киева на обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС

      «Росатом» потребовал от европейской страны компенсировать срыв строительства АЭС

      Названа возможная замена главного тренера «Спартака»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше