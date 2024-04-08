Названа возможная замена главного тренера «Спартака»

«Чемпионат»: в случае увольнения Абаскаля «Спартак» назначит тренером Янсена

«Чемпионат» назвал возможную замену главного тренера «Спартака».

По информации источника, в случае увольнения Гильермо Абаскаля красно-белые назначат на должность Паскаля Янсена. Последним местом работы 51-летнего нидерландского специалиста был «АЗ».

7 апреля журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» уже приняло решение об увольнении Абаскаля. Отмечалось, что испанец покинет клуб на этой неделе независимо от результата дерби с «Динамо» (2:1).

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 23 туров текущего первенства страны клуб находится на шестой позиции.