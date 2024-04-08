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19:24, 8 апреля 2024Забота о себе

Названы самые опасные для аллергиков цветы

Токсиколог Кутушов: аллергикам не стоит дарить георгины и гипсофилы

Фото: Unsplash

Спровоцировать аллергию могут разные компоненты цветов — и пыльца, и сок растения, и даже почва, которую иногда используют при оформлении букетов, рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов. Самые опасные для аллергиков цветы он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Кутушова, для аллергиков опасны лилии — в пыльце этого цветка содержатся аллергены, которые могут вызвать кашель, заложенность носа и прочие неприятности. Ромашка в любом виде (цветы, чаи, отвары, кремы), добавил он, является потенциальным возбудителем тяжелой анафилаксии.

Кроме того, токсиколог не рекомендовал дарить аллергикам георгины и гипсофилы, поскольку их легкая и обильная пыльца быстро поднимается в воздух, оседает на поверхностях и способна привести к чиханию анафилаксии. Также он не советовал аллергикам контактировать с астрами, хризантемами, герберами и домашней геранью.

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Он также подчеркнул, что в букеты для аллергиков не следует добавлять пшеницу, поскольку в случае с ней есть риск формирования перекрестных реакций.

Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН Михаил Костинов объяснил неожиданную способность аллергиков противостоять раку. По его словам, иммунитет аллергиков постоянно находится в «боевой готовности».

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      Александра Лисица
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