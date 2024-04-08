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15:32, 8 апреля 2024Забота о себе

Аллергикам рассказали о неожиданной способности их организма

Член-корреспондент РАН Костинов: аллергики реже болеют раком

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Люди с аллергией намного реже болеют онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН Михаил Костинов, пишет aif.ru.

Неожиданную способность аллергиков противостоять раку ученый объяснил особенностью их иммунной системы. По его словам, иммунитет аллергиков постоянно находится в «боевой готовности» и в любую минуту готов отреагировать на вторжение чужеродных веществ. Хотя эта реакция, по большей части неадекватная, говорит специалист, есть и положительный аспект: от нее не ускользают раковые клетки, которые иммунная система здорового человека может пропустить.

Это особенность организма, с которой человек рождается. И как любая особенность, в одних случаях она работает во вред, а в других — во благо

Михаил Костиновчлен-корреспондент РАН

Костинов отметил, что механизм реагирования иммунной системы при аллергии до конца не изучен. Тем не менее, по его словам, известно, что никакие иммуностимуляторы не могут натренировать организм реагировать на рост злокачественных клеток с той же силой, что у людей с аллергией.

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Ранее аллерголог-иммунолог Алла Рафаелян подсказала, как проще пережить аллергию. По ее словам, чтобы уменьшить симптомы, надо пить больше жидкости и выходить на улицу в определенные часы.

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      Екатерина Улитина
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