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13:08, 8 апреля 2024Россия

Охранник российской больницы выбросил на улицу пациента, пнул и попал на видео

Mash Batash: в Башкирии охранник больницы выбросил на улицу пациента

В башкирском Стерлитамаке охранник городской клинической больницы выбросил на улицу пациента. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как охранник выносит пациента на крыльцо приемного отделения и бросает на землю. После этого сотрудник ЧОП пинает мужчину и направляется в сторону входа в здание.

Как стало известно изданию, оказавшийся на улице больной регулярно обращается за помощью в отделение хирургии, однако в этот раз его не пустили в больницу. Причина поступка охранника и состояние пациента не уточняется. Главный врач медучреждения Ильшат Яппаров заявил каналу, что будет жаловаться на поведение сотрудника ЧОП. В самом охранном предприятии комментировать инцидент отказались.

Ранее в Волгограде сотрудники скорой помощи, приехавшие на вызов, сбросили на землю лежащего на лавочке мужчину, а один из медиков несколько раз пнул пациента. По факту произошедшего в медучреждении, в котором работает бригада, организовали проверку.

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      Константин Лысяков
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