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14:11, 8 апреля 2024Силовые структуры

Поджог мемориала пострадавшим в «Крокус Сити Холле» попал на видео МВД

МВД показало видео поджога стихийного мемориала жертвам теракта в Новой Москве
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Момент поджога стихийного мемориала пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» попал на видео. Ролик в понедельник, 8 апреля, на своем сайте публикует главк МВД России по Москве.

На кадрах видно, как неизвестный в капюшоне стоит около мемориала, посвященного участникам локальных конфликтов, и оглядывается по сторонам. Далее он наклоняется вниз и поджигает его зажигалкой.

О повреждении стихийного мемориала в Новой Москве стало известно 5 апреля. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге – им оказался 49-летний местный житель. На допросе он заявил, что сжег цветы, записки и игрушки из хулиганских побуждений. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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      Олеся Мицкевич
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