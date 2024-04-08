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11:50, 8 апреля 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за поджог стихийного мемориала пострадавшим в «Крокусе»

Силовики задержали москвича за поджог стихийного мемориала жертвам теракта
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Начало событий в новости В Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Силовики задержали 48-летнего жителя Новой Москвы, подозреваемого в поджоге стихийного мемориала пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На допросе москвич заявил, что сжег цветы, записки и игрушки из хулиганских побуждений. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений») УК РФ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий.

О повреждении стихийного мемориала в ЖК «Новые Ватутинки» Новомосковского административного округа стало известно 5 апреля. На опубликованных в сети кадрах видно, что камень в память о жертвах локальных конфликтов, у которого появился стихийный мемориал, полностью покрыт копотью.

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      Олеся Мицкевич
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