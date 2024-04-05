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20:46, 5 апреля 2024Россия

В Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта

В Москве привели в порядок стихийный мемориал пострадавшим в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Кадр: Telegram-канал «Новые Ватутинки | канал»

В столичном микрорайоне Центральный в ЖК «Новые Ватутинки» привели в порядок стихийный мемориал пострадавшим в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила Администрация поселения Десеновское в Telegram.

«Закладной камень очистили от вандальных действий и привели в порядок», — сказано в сообщении.

Ранее жители района Новые Ватутинки в Новомосковском административном округе сняли на видео выгоревший мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». На выложенных сообществом кадрах видно, что камень в память о жертвах локальных конфликтов, у которого появился стихийный мемориал, полностью покрыт копотью.

Впоследствии россияне голыми руками отмыли мемориал жертвам теракта.

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      Варвара Кошечкина
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