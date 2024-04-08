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18:42, 8 апреля 2024Силовые структуры

После обрушения моста в российском регионе возбудили дело

Следователи возбудили дело после обрушения Панинского моста в Смоленской области

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Смоленской области следователи завели уголовное дело после обрушения Панинского моста в Вязьме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве рассказали, что сейчас правоохранители осматривают место происшествия, изымают необходимую документацию и назначают экспертизы, чтобы установить все обстоятельства, причины и условия случившегося. Следователи также допрашивают очевидцев.

Панинский мост, который является путепроводом над железной дорогой, рухнул днем 8 апреля. В этот момент по нему ехали несколько машин. Сейчас известно о шести пострадавших, одна из них, женщина, не выжила.

Путепровод построен в 1980 году. Ранее местные жители обращались в органы власти с просьбами его отремонтировать.

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