После обрушения моста в российском регионе возбудили дело

Следователи возбудили дело после обрушения Панинского моста в Смоленской области

В Смоленской области следователи завели уголовное дело после обрушения Панинского моста в Вязьме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве рассказали, что сейчас правоохранители осматривают место происшествия, изымают необходимую документацию и назначают экспертизы, чтобы установить все обстоятельства, причины и условия случившегося. Следователи также допрашивают очевидцев.

Панинский мост, который является путепроводом над железной дорогой, рухнул днем 8 апреля. В этот момент по нему ехали несколько машин. Сейчас известно о шести пострадавших, одна из них, женщина, не выжила.

Путепровод построен в 1980 году. Ранее местные жители обращались в органы власти с просьбами его отремонтировать.