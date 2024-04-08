Премьер Фицо: Запад может наказать Словакию за выбор пророссийского президента

Победа Петера Пеллегрини на выборах президента Словакии может повлечь негативные последствия для страны, считает премьер-министр Роберт Фицо. Своими опасениями он поделился в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фицо допустил, что Запад захочет наказать республику за выбор кандидата, который выступает против оказания военной помощи Украине и отправки войск на территорию страны. «Его оппонент Иван Корчок без колебания бы проводил на Украину словацкие батальоны», — отметил он.

Премьер напомнил, что коллеги по Евросоюзу не поддержали возглавляемую им партию после ее победы на парламентских выборах в сентябре 2023 года. Вместо поздравлений ее исключили из Партии европейских социалистов из-за ее позиции по украинскому конфликту, указал Фицо.

О победе Петера Пеллегрини на выборах главы Словакии стало известно 7 апреля. Он набрал 53,12 процента голосов.