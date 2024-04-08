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16:10, 8 апреля 2024Экономика

Производитель крабовых палочек Vici начал подготовку к продаже бизнеса в России

«Ъ»: литовская Viciunai Group получила разрешение на продажу бизнеса в России
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Кадр: Прокушев ест / YouTube

Литовская Viciunai Group начала подготовку к уходу из России. Об этом со ссылкой на отчетность российской «дочки» холдинга, «Вичюнай-Русь» за 2023 год сообщает «Коммерсантъ».

Производитель крабовых палочек Vici получил разрешение на продажу бизнеса от Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Помимо 100 процентов компании-переработчика рыбы и морепродуктов, УК «Группа Океан» также получит право требования по договорам займа и долга на общую сумму 29,4 миллиона долларов и 1,86 миллиона евро (порядка 2,89 миллиарда рублей согласно курсу Банка России). Смена владельца планируется «в ближайшее время»

Производство крабовых палочек, имитации крабового мяса, креветок и полуфабрикатов мощностью более 120 тысяч тонн полуфабрикатов в год, расположено в городе Советск Калининградской области. Выручка компании в России в 2023 году выросла до 18,2 миллиарда рублей (плюс 11,2 процента), а прибыль — до 1,26 миллиарда рублей.

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Viciunai Group заявила о намерении избавиться от активов в России весной 2022 года. По словам источников «Ъ» на рынке бенефициары компании вынуждены «пойти на сделку по политическим причинам». В начале января 2024 года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Viciunai Group в список «спонсоров войны».

«Vici не останавливает свои мощности в России, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет. Это стало основанием для внесения Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны», — отмечается в заявлении агентства.

УК «Группа Океан» учреждена в Санкт-Петербурге в июне 2023 года. По словам источников, указанная фирма может действовать в интересах крупного импортера и дистрибутора рыбы и морепродуктов «Юнифрост» с головным офисом в Санкт-Петербурге.

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      Вячеслав Агапов
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