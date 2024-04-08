Путин призвал привлечь иностранных блогеров к продвижению российских товаров

Путин поручил до 1 октября подумать над мероприятием для иностранных блогеров

Президент России Владимир Путин призвал подумать над проведением мероприятия, в котором будут участвовать иностранные блогеры. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции, в том числе с участием ведущих иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате», — говорится в сообщении главы государства.

Соответствующее поручение Путин дал правительству России и Агентству стратегических инициатив (АСИ) при участии правительства Москвы.

Сообщается, что доклад о проведенный работе должен быть у президента до 1 октября.

Ранее Путин дал совет блогерам. Он заявил, что российским лидерам мнений в сети нужно руководствоваться принципами корпоративной этики и самоограничения. Глава государства подчеркнул, что на тех, кто создает контент в интернете, лежит большая ответственность.