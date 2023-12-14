Путин дал совет блогерам

Путин: блогерам в России надо исходить из корпоративной этики и самоограничения

Блогерам в России надо исходить из корпоративной этики и самоограничения. Такой совет создателям контента дал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

По словам Путина, блогосфера в России сегодня максимально демократизирована. «Это же свободная сфера такая. (...) Главное, чтобы государство не мешало», — высказался он.

При этом глава страны отметил, что на создателях контента сегодня лежит колоссальная ответственность. «Единственное, чего бы хотелось пожелать, (...) [блогерам] надо исходить из корпоративной этики и самоограничения. Это касается морали, нравственности, безопасности детей», — подчеркнул Путин.

В ходе прямой линии глава государства также заявил, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков виноват в том, что представители западных СМИ последнее время не могли участвовать в российских пресс-конференциях.