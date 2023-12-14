Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:21, 14 декабря 2023Интернет и СМИ

Путин дал совет блогерам

Путин: блогерам в России надо исходить из корпоративной этики и самоограничения

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Блогерам в России надо исходить из корпоративной этики и самоограничения. Такой совет создателям контента дал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

По словам Путина, блогосфера в России сегодня максимально демократизирована. «Это же свободная сфера такая. (...) Главное, чтобы государство не мешало», — высказался он.

При этом глава страны отметил, что на создателях контента сегодня лежит колоссальная ответственность. «Единственное, чего бы хотелось пожелать, (...) [блогерам] надо исходить из корпоративной этики и самоограничения. Это касается морали, нравственности, безопасности детей», — подчеркнул Путин.

В ходе прямой линии глава государства также заявил, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков виноват в том, что представители западных СМИ последнее время не могли участвовать в российских пресс-конференциях.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это сбой в работе правительства» Путин извинился за рост цен на кур и разъяснил, как обстоят дела с яйцами

      Путин рассказал о разрыве Макроном отношений с Россией

      Путин оценил роль Молдавии в СНГ

      США обвинили в недостаточных усилиях для обмена Уилана

      Путин пообещал проверить ситуацию с тарифами на трассе М-12

      Раскрыта цена самой дорогой квартиры-студии в Москве

      Путин ответил на вопрос о двойниках

      Путин назвал Украину беднейшей страной Европы

      Боевики ИГ получили от 16 до 22 лет за попытку подрыва здания ФСБ в Москве

      Авиакомпания захотела помочь пассажирам с лишним весом и разгневала клиентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости