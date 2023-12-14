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14:39, 14 декабря 2023Интернет и СМИ

Путин ответил на вопрос американской журналистки словами «это Песков виноват»

Путин: Песков виноват, что западные СМИ не могли участвовать в конференциях
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков виноват в том, что представители западных СМИ не могли участвовать в российских пресс-конференциях. Такими словами глава государства ответил на обращение журналистки газеты The New York Times (NYT) Валери Хопкинс в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Уже почти год корреспонденты западных СМИ не могли принять участие в таких мероприятиях, я очень рада, что мы можем участвовать сегодня», — обратилась к Путину журналистка NYT Валери Хопкинс. «Это Песков виноват», — сказал американской корреспондентке президент.

В ходе прямой линии Путин также призвал телеканалы убрать с передовой женщин-военкоров. Глава государства отметил, что ему страшно смотреть на работу военных корреспондентов-женщин в зоне боевых действий.

В рамках «Итогов года» президент также оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Путин заявил, что в зоне СВО Вооруженные силы России улучшают свои позиции практически на всей линии боевого соприкосновения.

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      Олег Давыдов
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