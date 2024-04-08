Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 8 апреля 2024Путешествия

Пьяный турист упал со стены многоквартирного дома на курорте Испании и выжил

Ultima Hora: британский турист упал со стены многоквартирного дома в Магалуфе

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Британский турист попал в больницу после того, как случайно упал с многоквартирного дома в Испании. Об этом сообщило издание Ultima Hora.

Инцидент произошел на курорте Магалуф 6 апреля. 27-летний пьяный мужчина проник на территорию жилого комплекса через дыру в ограждении, пошел по краю каменной стены и потерял равновесие. Уточняется, что британец провалился во внутренний двор и пролетел пять метров.

Материалы по теме:
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура» Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура»Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
Реклама
15 ноября 2023
Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
Почему туристы иногда исчезают бесследноОб отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
17 июня 2016

Пострадавшего заметил один из жильцов дома. Мужчина выжил и был в сознании, однако у него оказались травмированы голова и лицо, он потерял много крови. Прибывшим на место происшествия парамедикам удалось стабилизировать состояние туриста, затем его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Теперь врачи борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах россиянин чуть не лишился ноги при нападении акулы, он перенес операцию. При этом сотрудники отеля, где отдыхал гость, отрицают нападение хищника.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли связь террористов из «Крокуса» со спецслужбами Украины. Что известно о расследовании?

      Россиянину вручили в качестве вещдока банку с его селезенкой

      Движение поездов приостановлено из-за обрушения моста в Смоленской области

      Отступление ВСУ в Запорожской области объяснили

      Microsoft запретила изменять Windows 11

      Пьяный турист упал со стены многоквартирного дома на курорте Испании и выжил

      Россияне ополчились на устроивших «рейд против хиджабов»

      Названо число пострадавших при обрушении моста в Смоленской области

      Мужчина пробежал через всю Африку из-за борьбы с алкоголизмом

      Известная телеведущая оценила предложение Путина возродить легендарный конкурс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше