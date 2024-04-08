Пьяный турист упал со стены многоквартирного дома на курорте Испании и выжил

Ultima Hora: британский турист упал со стены многоквартирного дома в Магалуфе

Британский турист попал в больницу после того, как случайно упал с многоквартирного дома в Испании. Об этом сообщило издание Ultima Hora.

Инцидент произошел на курорте Магалуф 6 апреля. 27-летний пьяный мужчина проник на территорию жилого комплекса через дыру в ограждении, пошел по краю каменной стены и потерял равновесие. Уточняется, что британец провалился во внутренний двор и пролетел пять метров.

Пострадавшего заметил один из жильцов дома. Мужчина выжил и был в сознании, однако у него оказались травмированы голова и лицо, он потерял много крови. Прибывшим на место происшествия парамедикам удалось стабилизировать состояние туриста, затем его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Теперь врачи борются за его жизнь.

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