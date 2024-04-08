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18:46, 8 апреля 2024Из жизни

Редкий комикс про культового героя продали за рекордные 555 миллионов рублей

Первый номер Action Comics 1938 года с участием Супермена продали за $6 млн

Фото: Heritage Auctions

В США первый номер комикса Action Comics 1938 года установил рекорд на аукционе. Об этом сообщает UPI.

Редкий комикс, в котором рассказана первая история о приключениях Супермена, был продан на торгах Heritage Auctions в четверг, 4 апреля, за рекордные шесть миллионов долларов (555,4 миллиона рублей). Состояние книжки оценили в 8,5 баллов из 10 по рейтингу Службы оценки коллекционных предметов (CGC). Этот балл соответствует уровню состояния «очень хорошее».

Всего в мире известно 100 аналогичных первых номеров Action Comics с участием культового героя, из которых профессионалами было оценено 78. При этом только три из них получили столь же высокий балл, как и проданный в апреле экземпляр. Комикс был выпущен издательством National Allied Publications, которое позже сменило название на DC. Предыдущий рекорд по цене на первый номер Action Comics был установлен в 2022 году. Тогда его продали за 5,3 миллиона долларов (490 миллионов рублей по современному курсу).

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До этого самым дорогим комиксом в мире был 15 номер комикса Amazing Fantasy 1962 года, на страницах которого впервые появился Человек-паук. В 2021 году комикс, оцененный в 9,6 баллов по рейтингу CGC, продали за 3,6 миллиона долларов (333,2 миллиона рублей по современному курсу).

Ранее сообщалось, что в США деталь популярного конструктора Lego продали с онлайн-аукциона за 18 тысяч долларов. Деталь, представляющую собой выполненную из золота защитную маску Канохи Хау для персонажей серии BIONICLE, обнаружили сотрудники благотворительного магазина Goodwill в городе Дюбуа, штат Пенсильвания.

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      Никита Савин
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