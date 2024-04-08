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08:43, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

Раскрыты подробности частной вечеринки в честь 90-летия Познера

The Voice mag: Познер отпраздновал свой 90-летний юбилей в Стамбуле

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер отпраздновал свой 90-летний день рождения в Стамбуле. Об этом сообщил The Voice mag.

Юбиляр устроил частную вечеринку 1 апреля. На нее были приглашены Константин Богомолов, Николай Цискаридзе и другие деятели культуры. Мероприятие прошло под названием «Турецкий гамбит».

Познер исполнил песню «Опавшие листья» на французском языке, также в ходе празднования звучали песни советской эстрады. В завершении вечера перед виновником торжества появился торт в виде телевизора.

Ранее Познер заявлял, что не собирается информировать общественность о подробностях проведения своего юбилея. «Я человек довольно приватный, поэтому деталями делиться не буду», — сказал журналист. Он добавил, что не хочет делать из этого дня публичное событие, к тому же широкого празднования не будет.

В конце марта Первый канал объявил о выходе документального фильма о Познере. Сам журналист пообещал, что посмотрит биографическую картину до конца. «Надеюсь, что фильм сделан хорошо, профессионально и правдиво», — отметил он.

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      Марина Совина
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