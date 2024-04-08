Раскрыты подробности о подозреваемом в нападении на двух полицейских россиянине

Подозреваемый в нападении на силовиков в Подмосковье может скрываться на «Ниве»

Сотрудники полиции разыскивают 34-летнего москвича по подозрению в нападении на двух силовиков в Подмосковье. Такие подробности раскрывает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина — индивидуальный предприниматель, он занимается продажей рекламы в интернете. Помимо черного мотоцикла Yamaha FZ6-N у злоумышленника имеется автомобиль «Нива-Бронто» темно-зеленого цвета, на котором он также может скрываться от правоохранительных органов.

Ранее МВД опровергло факт задержания подозреваемого по имени Филипп Ж. в Тверской области. Они заявили, что продолжают поиск преступника и попросили водителей, находившихся рядом с местом стрельбы, предоставить записи с видеорегистраторов.

Нападение на полицейских произошло в воскресенье, 7 апреля. В результате действий злоумышленника один из силовиков не выжил, а второй оказался в реанимации — он в коме.