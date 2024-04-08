Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:28, 8 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о подозреваемом в нападении на двух полицейских россиянине

Подозреваемый в нападении на силовиков в Подмосковье может скрываться на «Ниве»

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники полиции разыскивают 34-летнего москвича по подозрению в нападении на двух силовиков в Подмосковье. Такие подробности раскрывает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина — индивидуальный предприниматель, он занимается продажей рекламы в интернете. Помимо черного мотоцикла Yamaha FZ6-N у злоумышленника имеется автомобиль «Нива-Бронто» темно-зеленого цвета, на котором он также может скрываться от правоохранительных органов.

Ранее МВД опровергло факт задержания подозреваемого по имени Филипп Ж. в Тверской области. Они заявили, что продолжают поиск преступника и попросили водителей, находившихся рядом с местом стрельбы, предоставить записи с видеорегистраторов.

Нападение на полицейских произошло в воскресенье, 7 апреля. В результате действий злоумышленника один из силовиков не выжил, а второй оказался в реанимации — он в коме.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала преступников, помогавших телефонным мошенникам с Украины. Они похитили у россиян миллиарды рублей

      Набиуллина призвала активнее использовать прибыль компаний

      Россиянкам назвали способы восстановить волосы после неудачного окрашивания

      В России таксист-мигрант назвал женщину «русской тварью» и отказался ее везти

      Советник Трампа опроверг план по окончанию конфликта на Украине

      Песков заявил о встрече Путина и Эрдогана в обозримой перспективе

      Путин заслушал доклады по ситуации с паводками

      Глава Оренбурга заявил об ухудшении ситуации с паводком

      Индии спрогнозировали статус самой быстрорастущей экономики

      Кожа женщины покрылась тысячами опухолей из-за редкого заболевания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше