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13:47, 8 апреля 2024Мир

Разочарованные в Трампе республиканцы решили создать свою партию

NYT: бывшие сторонники Трампа разочаровались и решили создать свою партию

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывшие сторонники и сотрудники офиса экс-президента США от Республиканской партии Дональда Трампа решили создать свою партию. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Никогда не было человека, который представлял бы большую угрозу для нашей республики, чем Дональд Трамп», — цитирует издание бывшего вице-президента США при Трампе Дика Чейни.

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Как отмечает NYT, разочарованные трамписты, отказавшиеся солидаризироваться с движением MAGA (Make America Great Again — изначально предвыборный лозунг Трампа «Сделать Америку снова великой»), вынуждены теперь «создать Республиканскую партию в изгнании».

Ранее советник Трампа Джейсон Миллер назвал фейковой информацию о наличии у бывшего американского лидера и кандидата в президенты плана по окончанию конфликта на Украине путем давления на Киев.

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      Глеб Бажуткин
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